Сили ППО збили на Дніпропетровщині дві крилаті ракети

На світанку на Дніпропетровщині сили ППО працювали по ворожих ракетах

У Дніпропетровській області було гучно з пʼятої години ранку

Під час масштабної повітряної тривоги, що тривала вранці 13 січня понад дві години, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Дві ворожі ракети тепер металобрухт. «Крилатих» приземлили у Криворізькому районі», – написав він у телеграм-каналі.

Лисак повідомив, що у Дніпропетровській області було гучно з пʼятої години ранку.

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Крім того, уночі окупанти двічі скерували артилерію на Нікопольщину. «Випустив більш ніж півдесятка снарядів. Обстріли прийшлись на районний центр і Червоногригорівську громаду. Люди неушкоджені», – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.