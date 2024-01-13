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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

«Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00», – йдеться в повідомленні. 

Уночі Повітряні сили повідомляли про активність російської стратегічної авіації в районі аеродрому «Оленья».

Карта тривог станом на 6:22 має такий вигляд:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку фото 1

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто пройти в укриття.

Теги: тривога укриття

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