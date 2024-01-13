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РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
Росія завдає ракетних ударів по Україні
фото ілюстративне

Крилаті ракети РФ прямують атакують Україну на різних напрямках 

Під час повітряної тривоги вранці 13 січня пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Крім того, о 7-й годині ранку прогримів вибух у Дніпр, повідомляє «Суспільне».

Як повідомлялося, Росія здійснила пуск ракет «Кинджал». Повітряні сили попередили, що напрямок руху ракет – Дніпро.

У суботу на світанку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Близько 5-ї години ранку у Дніпрі також прогриміла серія вибухів. Перші звуки вибухів пролунали близько 5:04, одразу після оголошення тривоги. Повторні звуки вибухів мешканці почули о 5:20.

Теги: окупанти Дніпро Кременчук вибух ракета

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