РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро

Крилаті ракети РФ прямують атакують Україну на різних напрямках

Під час повітряної тривоги вранці 13 січня пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, о 7-й годині ранку прогримів вибух у Дніпр, повідомляє «Суспільне».

Як повідомлялося, Росія здійснила пуск ракет «Кинджал». Повітряні сили попередили, що напрямок руху ракет – Дніпро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У суботу на світанку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Близько 5-ї години ранку у Дніпрі також прогриміла серія вибухів. Перші звуки вибухів пролунали близько 5:04, одразу після оголошення тривоги. Повторні звуки вибухів мешканці почули о 5:20.