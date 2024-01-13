Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про «прильоти»

Минулося без постраждалих

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Минулося без постраждалих. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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«Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося», – написав глава області.

За словами Лисака, робота оборонців неба допомогла уникнути більш серйозних наслідків.

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«Неспокійно й на Нікопольщині. Агресор не вгамовується, знову б'є по району», – додав очільник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.