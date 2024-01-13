Ракетна атака на Чернігів: у місті є пошкодження
Сили ППО відбили ракетну атаку на Чернігів
У суботу, 13 січня, під час масштабної повітряної тривоги через ворожу ракетну атаку прогриміли вибухи у Чернігові. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
За його даними, звуки вибухів – робота сил ППО.
Проте, у Чернігові є пошкодження.
«Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють», – повідомив Чаус.
Попередньо – без постраждалих.
Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.
Також під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі.
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