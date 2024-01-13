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Ракетна атака на Чернігів: у місті є пошкодження

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна атака на Чернігів: у місті є пошкодження
Сили ППО збили над Черніговом ворожу ракету
фото ілюстративне

Сили ППО відбили ракетну атаку на Чернігів

У суботу, 13 січня, під час масштабної повітряної тривоги через ворожу ракетну атаку прогриміли вибухи у Чернігові. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його даними, звуки вибухів – робота сил ППО.

Проте, у Чернігові є пошкодження.

«Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють», – повідомив Чаус.

Попередньо – без постраждалих.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі.

Теги: окупанти війна Чернігів ракета тривога

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