Потягом Мукачево–Будапешт намагалися незаконно вивезти дитину за кордон

Неповнолітнього намагалися вивезти без нотаріально завіреної згоди батька

За пропуск неповнолітнього через залізничний пункт пропуску «Чоп (Дружба)» прикордонникам пропонували хабар.

Як повідомили в пресслужбі Чопського прикордонного загону, під час перевірки документів пасажирів потягу «Мукачево–Будапешт» прикордонний наряд виявив відсутність документів, необхідних для перетину кордону 15-річним хлопцем.

Чоловік, який супроводжував дитину, замість нотаріально завіреної заяви про згоду батька на виїзд дитини за кордон надав на контроль свій паспорт зі вкладеними у нього грошима. Він запропонував прикордонникам 200 гривень та 1000 угорських форинтів за пропуск неповнолітнього громадянина України без згоди одного з батьків.

Прикордонний наряд від такої пропозиції відмовився та проінформував про хабар співробітників Нацполіції. На адресу Ужгородського відділу ГУНП у Закарпатській області було направлено повідомлення про можливе виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Після відбору пояснень та проведення слідчих дій грошові кошти були вилучені співробітниками Нацполіції протоколом огляду місця події.

Хлопчика та чоловіка, що його супроводжував, пропустили на вибуття з України після оформлення ними та надання на контроль нотаріально завіреної згоди батька на виїзд дитини за кордон.



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