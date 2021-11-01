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    Прикордонники затримали подружжя з Молдови, яке перепливло Дністер (фото)

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    Встановлено, що подружжя &ndash; особи без громадянства, вони проживають у Придністровському регіоні Молдови - Прикордонники затримали подружжя з Молдови, яке перепливло Дністер (фото)
    Встановлено, що подружжя – особи без громадянства, вони проживають у Придністровському регіоні Молдови
    фото: dpsu.gov.ua

    До перетину держкордону чоловік та жінка підготувалися

    На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чоловіка та дружину з Молдови, які незаконно потрапили на територію України, перепливши річку Дністер. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Незважаючи на холодну погоду, а температура в цей день піднімалася трохи вище за 10°C, і швидку течію річки, ширина якої досягає близько 70 м, а глибина – 20 м, чоловік і жінка стрибнули у воду. До того ж, швидше за все, до подорожі вони заздалегідь готувалися, оскільки речі, щоб не промочити, плавці склали у поліетиленові пакети», – йдеться у повідомленні.

    фото: dpsu.gov.ua
    фото: dpsu.gov.ua

    Після того, як чоловік із дружиною перетнули вплав держкордон, вони переодяглися в сухий одяг і вирушили до найближчого населеного пункту Яськи, де й були затримані. Жодних документів при собі у них не було.

    Встановлено, що подружжя – особи без громадянства, вони проживають у Придністровському регіоні Молдови. Наразі встановлюються всі обставини події.

    До слова, українці намагалися вивезти до РФ російські триколори, кокарди та зірочки на погони.

    Також повідомлялося, що в Україну не пустили російську поетесу, яка їздила в окупований Кримю

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Молдова Одещина річка кордон
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    Прикордонники затримали подружжя з Молдови, яке перепливло Дністер (фото)