Прикордонники затримали подружжя з Молдови, яке перепливло Дністер (фото)

Встановлено, що подружжя – особи без громадянства, вони проживають у Придністровському регіоні Молдови

До перетину держкордону чоловік та жінка підготувалися

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чоловіка та дружину з Молдови, які незаконно потрапили на територію України, перепливши річку Дністер. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Незважаючи на холодну погоду, а температура в цей день піднімалася трохи вище за 10°C, і швидку течію річки, ширина якої досягає близько 70 м, а глибина – 20 м, чоловік і жінка стрибнули у воду. До того ж, швидше за все, до подорожі вони заздалегідь готувалися, оскільки речі, щоб не промочити, плавці склали у поліетиленові пакети», – йдеться у повідомленні.

фото: dpsu.gov.ua

Після того, як чоловік із дружиною перетнули вплав держкордон, вони переодяглися в сухий одяг і вирушили до найближчого населеного пункту Яськи, де й були затримані. Жодних документів при собі у них не було.

Встановлено, що подружжя – особи без громадянства, вони проживають у Придністровському регіоні Молдови. Наразі встановлюються всі обставини події.

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