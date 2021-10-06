Одеські митники завадили громадянину Молдови вивезти з України старовинні монети (фото)

159 монет сріблястого кольору карбованих у період 1800-1930 років

В Одеській області через пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» громадянин Молдови намагався вивезти старовинну нумізматичну колекцію. 159 монет сріблястого кольору, карбованих у період 1800-1930 років виявили захованими в особистих речах. Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці.

Два нумізматичні альбоми з монетами знаходилися у салоні автомобіля. Їх приховали серед особистих речей громадянина, який не мав жодних документів на право їх переміщення.

«Законодавством передбачено, що монети із дорогоцінних та недорогоцінних металів та паперові грошові знаки, виготовлені до 1960 року, при вивезенні з України потребують відповідного дозволу, який видається органами Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України», – йдеться у повідомленні Одеської митниці.

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил. Остаточне рішення щодо вартості монет із вилученої колекції, а також щодо їх належності до культурних та історичних цінностей буде прийнято за результатами експертизи.

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