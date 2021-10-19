В одеському аеропорту прикордонники піймали чоловіка із валізами, набитими прикрасами (фото, відео)

Митники виявили, що валізи чоловіка буквально набиті срібними прикрасами

У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники блокували спробу незаконного ввезення в Україну ювелірних виробів загальною вартістю на понад $7 тис. Як повідомили у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, прикраси намагався провезти наш співвітчизник, який прибув рейсом із Дубаю.

Для проходження контролю чоловік вибрав зелений коридор і навмисне хотів уникнути митних платежів за перевезення цінного товару.

Під час перевірки багажу прикордонники спільно з митниками виявили, що його валізи буквально набиті срібними прикрасами: перстнями, сережками, браслетами, підвісками. Всі вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каменів різних видів і розмірів.

Зазначається, що загальна вага прикрас перевищила 10 кг, а це близько 90 комплектів ювелірних виробів. Крім того, громадянин повідомив, що всі коштовності він придбав в Індії за мізерну ціну.

Прикраси вилучили. Орієнтовна вартість товару за цінами онлайн-магазинів перевищує $7 тис. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у «Борисполі» затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн.

Крім цього, наприкінці 2020 року також у «Борисполі» прикордонники виявили жінку, яка перевозила діаманти на 15 млн грн у спідній білизні та діаманти на 17 млн грн у кишені пасажирки.