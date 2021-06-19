Повінь в окупованому Криму: підтоплені понад 300 будинків
Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході півострова, окупанти ввели режим НС
Без світла залишилися шість тисяч людей
У результаті сильних злив у окупованому Криму понад 60 будинків залишаються підтопленими, які пройшли 17 червня. Про це повідомляють рятувальники окупаційної адміністрації Криму.
«З 16 по 18 червня було підтоплено 426 прибудинкових територій з них 365 домоволодінь, 18 соціально значущих об’єктів. На цей час залишаються підтопленими 64 домоволодіння з прибудинковими територіями на території шести муніципальних утворень», – йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, всього евакуювали тисячу сімсот сімдесят три людини, в тому числі 321 дитину. Людей розмістили у п’яти пунктах тимчасового перебування. У Керчі електропостачання відновлено, у Ялті залишаються без світла 6 тисяч людей.
Циклон обрушився на Крим 17 червня. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході півострова, окупанти ввели режим НС. Підтопило близько 350 будинків, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: на багатьох вулицях можна було пересуватися лише на човнах.
Як повідомлялося, у затопленій дощами Ялті окупанти вимикають світло, газ і воду.
Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.
Нагадаємо, в окупованому Криму вже кілька днів вирує негода. Сильна злива затопила Керч та Євпаторію. Люди вимушені перепливати вулиці. Через це на півострові оголосили режиму надзвичайної ситуації. У Ялті за 6 годин випала місячна норма опадів.