Керч не може оговтатись після потопу (фото, відео)
Злива ламала дерева, руйнувала паркани
Злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці. Про це інформує Керчь.ФМ.
Найбільше негода вирувала в центрі міста. Тут майже по дах затоплені автомобілі на Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.
Центр міста практично відрізаний від Аршинцево – в районі АТП-Нижній Сонячний величезне озеро, яке не можуть подолати легковика.
Стихія ламала дерева, руйнувала паркани. Згодом вулицями пливли великогабаритні речі та сміттєві баки.
Відомо, що через негоду вийшла з берегів річка Мелек-Чесме.
Додамо, що в мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.
Зазначимо, злива 4 червня створила аварійні ситуації для маріупольських автомобілістів. Вода затопила ділянки центральних доріг міста. У деяких місцях, зокрема, біля пам'ятника «Літак», були помічені «втоплені» автомобілі.