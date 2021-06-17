Керч не може оговтатись після потопу (фото, відео)

Злива ламала дерева, руйнувала паркани

Злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці. Про це інформує Керчь.ФМ.

Найбільше негода вирувала в центрі міста. Тут майже по дах затоплені автомобілі на Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

Центр міста практично відрізаний від Аршинцево – в районі АТП-Нижній Сонячний величезне озеро, яке не можуть подолати легковика.

Стихія ламала дерева, руйнувала паркани. Згодом вулицями пливли великогабаритні речі та сміттєві баки.

Відомо, що через негоду вийшла з берегів річка Мелек-Чесме.

Додамо, що в мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

Зазначимо, злива 4 червня створила аварійні ситуації для маріупольських автомобілістів. Вода затопила ділянки центральних доріг міста. У деяких місцях, зокрема, біля пам'ятника «Літак», були помічені «втоплені» автомобілі.

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