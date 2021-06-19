Американський пілот «упіймав» смерч під час польоту (відео)
Еванс сумнівається, що колись ще побачить що-небудь настільки вражаюче
В американському штаті Оклахома пілот Девід Еванс облетів смерч на планері, зафіксувавши природне явище. Видовищне відео опубліковано в YouTube.
За словами Еванса, спочатку погода була ясною, але згодом у повітрі утворився смерч, і він вирішив зняти його на відео.
«Це було справді красиво. Це було схоже на щурячий хвіст», – розповів пілот.
Еванс сумнівається, що зможе побачити що-небудь настільки вражаюче.
Додамо, що літак Л-410 здійснив жорстку посадку в Кемеровській області. Через аварію загинуло багато людей, які перебували на борту.