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    Американський пілот «упіймав» смерч під час польоту (відео)

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    Смерч потрапив в об'єктив камери пілота - Американський пілот «упіймав» смерч під час польоту (відео)
    Смерч потрапив в об'єктив камери пілота
    Фото: скріншот

    Еванс сумнівається, що колись ще побачить що-небудь настільки вражаюче

    В американському штаті Оклахома пілот Девід Еванс облетів смерч на планері, зафіксувавши природне явище. Видовищне відео опубліковано в YouTube.

    За словами Еванса, спочатку погода була ясною, але згодом у повітрі утворився смерч, і він вирішив зняти його на відео.

    «Це було справді красиво. Це було схоже на щурячий хвіст», розповів пілот.

    Еванс сумнівається, що зможе побачити що-небудь настільки вражаюче.

    Додамо, що літак Л-410 здійснив жорстку посадку в Кемеровській області. Через аварію загинуло багато людей, які перебували на борту.

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    Теги: прогноз погоди США негода
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    Американський пілот «упіймав» смерч під час польоту (відео)