Синоптики попередили, де розгуляються сильні дощі

У центрі країни без опадів, лише в Дніпропетровській області можуть накрапати невеликі дощі

Сьогодні, 19 червня, в Україні буде нестабільна погода. Місцями повітря прогріється до +29°, однак у Чернівцях стовпчики термометрів не піднімуться вище +23°. У західних областях очікуються зливи, також невеликий дощ пройде в Криму і Дніпрі.

Синоптики запевняють, що найтепліше буде в північних областях, до +29°. У Чернігові та Сумах – ясно, в інших областях – трохи хмарно. Без опадів.

У західних областях будуть потужні дощі та зливи. Сухо – лише в Луцьку та Рівному. Стовпчики термометрів вдень покажуть +25°...+28°.

У центрі країни без опадів, лише в Дніпропетровській області можуть накрапати невеликі дощі. Температура до +28°.

У східних областях – сухо, мінлива хмарність. Температура до +28°...+29°.

На півдні України +25°...+28, невелика хмарність. У Криму – дощ.

Додамо, що в суботу, 19 червня, в Україні очікується сонячна, подекуди дощова погода.

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