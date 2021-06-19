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    Синоптики попередили, де розгуляються сильні дощі

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    Дощі все ще атакуватимуть частину українських територій - Синоптики попередили, де розгуляються сильні дощі
    Дощі все ще атакуватимуть частину українських територій
    Фото з відкритих джерел

    У центрі країни без опадів, лише в Дніпропетровській області можуть накрапати невеликі дощі

    Сьогодні, 19 червня, в Україні буде нестабільна погода. Місцями повітря прогріється до +29°, однак у Чернівцях стовпчики термометрів не піднімуться вище +23°. У західних областях очікуються зливи, також невеликий дощ пройде в Криму і Дніпрі.

    Синоптики запевняють, що найтепліше буде в північних областях, до +29°. У Чернігові та Сумах – ясно, в інших областях – трохи хмарно. Без опадів.

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    Синоптики попередили, де розгуляються сильні дощі

    У західних областях будуть потужні дощі та зливи. Сухо – лише в Луцьку та Рівному. Стовпчики термометрів вдень покажуть +25°...+28°.

    У центрі країни без опадів, лише в Дніпропетровській області можуть накрапати невеликі дощі. Температура до +28°.

    У східних областях – сухо, мінлива хмарність. Температура до +28°...+29°.

    На півдні України +25°...+28, невелика хмарність. У Криму – дощ.

    Додамо, що в суботу, 19 червня, в Україні очікується сонячна, подекуди дощова погода.

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    Теги: прогноз погоди Україна дощ
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    Синоптики попередили, де розгуляються сильні дощі