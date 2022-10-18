Повітряні сили відзвітували про збиті авіаоб'єкти ворогів за два дні
Збито пів сотні дронів та десяток крилатих ракет
За два дні, 17 та 18 жовтня, українські захисники збили 51 іранський мопед, 10 крилатих ракет та штурмовик Су-25, повідомляють в Повітряних силах ЗСУ.
«Збито 51 безпілотний літальний апарат Shahed 136 і 10 крилатих ракет. Окрім того, сьогодні маємо ще збитий штурмовик Су-25», – сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу, уточнивши, що це результати за 17-18 жовтня.
Речник додав, що, за інформацією повітряного командування «Південь», станом на вівторок збито вже 100 іранських БПЛА, зокрема 96 Shahed-136 та чотири Mohajer-6.
Як повідомляють у ДСНС, із 7 по 18 жовтня окупанти завдали понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України.
Загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об’єктів.
Нагадаємо, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. Перша партія дронів в Ірані була замовлена в кількості 1750 шт, далі пішли нові замовлення, але потребує часу їх виробництво і доставка в Росію.
Як відомо, внаслідок ранкових ракетних ударів росіян по території України постраждала енергетична система країни. Наразі рятувальники продовжують роботи з відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях.
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