Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили відзвітували про збиті авіаоб'єкти ворогів за два дні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Повітряні сили відзвітували про збиті авіаоб'єкти ворогів за два дні 
РФ масовано атакувала Україну безпілотниками, однак ЗСУ зірвали їхні плани
фото з відкритих джерел

Збито пів сотні дронів та десяток крилатих ракет

За два дні, 17 та 18 жовтня, українські захисники збили 51 іранський мопед, 10 крилатих ракет та штурмовик Су-25, повідомляють в Повітряних силах ЗСУ.

«Збито 51 безпілотний літальний апарат Shahed 136 і 10 крилатих ракет. Окрім того, сьогодні маємо ще збитий штурмовик Су-25», – сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу, уточнивши, що це результати за 17-18 жовтня. 

Речник додав, що, за інформацією повітряного командування «Південь», станом на вівторок збито вже 100 іранських БПЛА, зокрема 96 Shahed-136 та чотири Mohajer-6. 

Як повідомляють у ДСНС, із 7 по 18 жовтня окупанти завдали понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України.

Повітряні сили відзвітували про збиті авіаоб'єкти ворогів за два дні  фото 1

Загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об’єктів.

Нагадаємо, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. Перша партія дронів в Ірані була замовлена в кількості 1750 шт, далі пішли нові замовлення, але потребує часу їх виробництво і доставка в Росію.  

Як відомо, внаслідок ранкових ракетних ударів росіян по території України постраждала енергетична система країни. Наразі рятувальники продовжують роботи з відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях. 

Читайте також:

Теги: літак росія авіація безпілотник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша партія дронів в Ірані була замовлена в кількості 1750 шт
Розвідка повідомила, скільки Росія замовила іранських дронів
Сьогодні, 16:05
Пєсков заявив, що у Кремлі «нічого не знають» про застосування іранських дронів в Україні
Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами
Сьогодні, 13:36
Ця примітивна зброя вже забирає життя українців
Чому іранські дрони-камікадзе це дійсно серйозна проблема
Сьогодні, 11:13

Події в Україні

Ексглава «Укрбуду» Микитась попався на спробі дати рекордний хабар
Ексглава «Укрбуду» Микитась попався на спробі дати рекордний хабар
Мешканка Черкас, яка закликала окупантів вдарити по місту, сяде на 10 років
Мешканка Черкас, яка закликала окупантів вдарити по місту, сяде на 10 років
Повітряні сили відзвітували про збиті авіаоб'єкти ворогів за два дні 
Повітряні сили відзвітували про збиті авіаоб'єкти ворогів за два дні 
Розвідка повідомила, скільки Росія замовила іранських дронів
Розвідка повідомила, скільки Росія замовила іранських дронів
Скільки окупантів перебувають у Херсоні: дані ОВА
Скільки окупантів перебувають у Херсоні: дані ОВА
Є загиблі, багато руйнувань: окупанти обстріляли Сумщину
Є загиблі, багато руйнувань: окупанти обстріляли Сумщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
360K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
135K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
106K
Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації (відео)
83K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
80K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 
77K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту