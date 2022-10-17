Іран – співучасник злочину: МЗС України оприлюднило жорстку заяву

Країна, яка допомагає агресорам зброєю, має відповідати за свою участь у війні

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Лише за останній тиждень РФ завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.

«Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України», – йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні також звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців. Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети «земля-земля» для їхнього використання у війні проти України.

Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Перед цим стало відомо, що Україна позбавила акредитації посла Ірану. Постачання Іраном зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам між країнами.

Нагадаємо, сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

Тим часом представник іранського МЗС Насер Канаані заявив: інформація про військову підтримку кремлівського режиму нібито має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Іран намагається зняти з себе будь-яку відповідальність за теракти проти України.

До слова, українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.