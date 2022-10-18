Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами

Пєсков заявив, що у Кремлі «нічого не знають» про застосування іранських дронів в Україні

Кремль заявляє, що окуповані українські території перебувають під «ядерною парасолькою» Росії

Речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков виступив з черговими заявами щодо війни проти України. Представник Кремля запевнив, що «нічого не знає» про застосування іранських безпілотників для атак по Україні, а також заявив про «ядерну парасольку» для окупованих Росією територій України.

За словами Пєскова, захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само, як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

«Всі ці території є невід'ємною частиною Російської Федерації, і, відповідно, всі вони захищаються, їхня безпека забезпечується рівно на такому ж рівні, як вся решта території Росії», – заявив Пєсков.

Також представник Кремля зазначив, що йому нічого не відомо про застосування російськими військовими іранських дронів для атак проти України. Він порадив журналістам звернутися за подробицями з цієї теми до міноборони Росії.

«Під час «спеціальної військової операції» використовується російська техніка, ви знаєте про це, з російськими найменуваннями. Усі інші питання можна адресувати до міноборони», – сказав Пєсков.

Додамо, Пєсков також заявив, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах РФ, які виконали мобілізаційне завдання, цей процес зупинено.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Іран збрехав про те, що його безпілотники не використовувалися під час російських ударів по Україні. США попередили, що застосують обмежувальні заходи проти компаній і країн, які співпрацюють з Іраном у розробці дронів, після ударів такими безпілотниками по Києву.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

До слова, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.