Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами

Надія Клочко
glavcom.ua
Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами
Пєсков заявив, що у Кремлі «нічого не знають» про застосування іранських дронів в Україні
фото з відкритих джерел

Кремль заявляє, що окуповані українські території перебувають під «ядерною парасолькою» Росії

Речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков виступив з черговими заявами щодо війни проти України. Представник Кремля запевнив, що «нічого не знає» про застосування іранських безпілотників для атак по Україні, а також заявив про «ядерну парасольку» для окупованих Росією територій України.

За словами Пєскова, захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само, як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

«Всі ці території є невід'ємною частиною Російської Федерації, і, відповідно, всі вони захищаються, їхня безпека забезпечується рівно на такому ж рівні, як вся решта території Росії», – заявив Пєсков.

Також представник Кремля зазначив, що йому нічого не відомо про застосування російськими військовими іранських дронів для атак проти України. Він порадив журналістам звернутися за подробицями з цієї теми до міноборони Росії.

«Під час «спеціальної військової операції» використовується російська техніка, ви знаєте про це, з російськими найменуваннями. Усі інші питання можна адресувати до міноборони», – сказав Пєсков.

Додамо, Пєсков також заявив, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін ще не підписував указ про завершення часткової мобілізації, але у регіонах РФ, які виконали мобілізаційне завдання, цей процес зупинено. 

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Іран збрехав про те, що його безпілотники не використовувалися під час російських ударів по Україні. США попередили, що застосують обмежувальні заходи проти компаній і країн, які співпрацюють з Іраном у розробці дронів, після ударів такими безпілотниками по Києву. 

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.  

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

До слова, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

Читайте також:

 

Теги: росія війна ядерна зброя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каль назвав дії Путіна в Україні «оголошенням війни всьому вільному, демократичному світу»
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
Вчора, 16:38
«Сумнівна стратегія»: Банкова відреагувала на заяви Маска про ядерну загрозу РФ
«Сумнівна стратегія»: Банкова відреагувала на заяви Маска про ядерну загрозу РФ
Вчора, 18:37
Росія атакує Україну дронами, наданими Іраном
Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України
Сьогодні, 09:06

Політика

Парламент Естонії визнав російський режим терористичним
Парламент Естонії визнав російський режим терористичним
Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами
Іранські дрони та застосування ядерної зброї. Кремль виступив із новими заявами
Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України
Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України
Використання Росією дронів-камікадзе в Україні: США звинуватили Іран у брехні
Використання Росією дронів-камікадзе в Україні: США звинуватили Іран у брехні
Аналітики назвали того, хто може підірвати роль Путіна як «сильної людини»
Аналітики назвали того, хто може підірвати роль Путіна як «сильної людини»
Планові навчання НАТО? США перекинули винищувачі F-22 до Нідерландів
Планові навчання НАТО? США перекинули винищувачі F-22 до Нідерландів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
311K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
221K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
114K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
103K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
102K
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
92K
Ще одна країна, де з'являється «маленький Путін»

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту