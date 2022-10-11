Влада Вінниччини повідомила про влучання ракети

Усі служби працюють для ліквідації наслідків обстрілу

Місце влада Вінниці, після оголошеного у вівторок, 11 жовтня, сигналу повітряної тривоги повідомила про влучання ракети.

«У Вінницькій області є влучення. Усі служби працюють. Дотримуйтесь запобіжних заходів під час повітряної тривоги!» – повідомили у Вінницькій ОВА.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.