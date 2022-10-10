Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС

Пожежу, що виникла на Бурштинській ТЕС внаслідок обстрілу, ліквідовано

Працівники електростанції внаслідок ракетної атаки не постраждали

Під час масованих ранкових обстрілів чотири російські ракети влучили у розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. Пожежу на об'єкті ліквідували, постраждалих немає. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Зафіксовано попадання чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На місці пожежа. Жоден працівник не постраждав», – заявила вона

Онищук повідомила, що наразі пожежу вдалося ліквідувати.

Голова Івано-Франківської ОВА також зазначила, що у енергомережі області різко знизилася напруга. Обленерго регулює електропостачання. Водночас, як наголосила посадовиця, споживачів області забезпечено електрикою повністю.

Бурштинська ТЕС знаходиться в Івано-Франківській області та входить до складу торгової зони Острова Бурштинської ТЕС, що з'єднує Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Одна з найбільших ТЕС у регіоні належить ДТЕК Західенерго.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів 10 жовтня. Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ. Міністр поінформував про заходи, яких вживають задля відновлення постачання електроенергії, та терміни виконання ремонтних робіт. У переважній більшості постраждалих регіонів України світло мало б з’явитись до кінця доби.

Також відомо, що у зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК «Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Україна вирішила з 11 жовтня припинити експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.