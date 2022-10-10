Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС

Надія Клочко
glavcom.ua
Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС
Пожежу, що виникла на Бурштинській ТЕС внаслідок обстрілу, ліквідовано
фото з відкритих джерел

Працівники електростанції внаслідок ракетної атаки не постраждали

Під час масованих ранкових обстрілів чотири російські ракети влучили у розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. Пожежу на об'єкті ліквідували, постраждалих немає. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Зафіксовано попадання чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На місці пожежа. Жоден працівник не постраждав», – заявила вона

Онищук повідомила, що наразі пожежу вдалося ліквідувати.

Голова Івано-Франківської ОВА також зазначила, що у енергомережі області різко знизилася напруга. Обленерго регулює електропостачання. Водночас, як наголосила посадовиця, споживачів області забезпечено електрикою повністю.

Бурштинська ТЕС знаходиться в Івано-Франківській області та входить до складу торгової зони Острова Бурштинської ТЕС, що з'єднує Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Одна з найбільших ТЕС у регіоні належить ДТЕК Західенерго.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів 10 жовтня. Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ. Міністр поінформував про заходи, яких вживають задля відновлення постачання електроенергії, та терміни виконання ремонтних робіт. У переважній більшості постраждалих регіонів України світло мало б з’явитись до кінця доби.

Також відомо, що у зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК «Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі. 

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Україна вирішила з 11 жовтня припинити експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів. 

Читайте також: 

Теги: ТЕС війна Івано-Франківщина ракета

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна зупиняє експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми
Україна оголосила про припинення експорту електроенергії
Сьогодні, 18:32
«Укренерго» ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та Житомирі
Перевантаження електромережі. «Укренерго» дало поради киянам
Сьогодні, 17:02
Вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний із споживанням домогосподарств
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
Сьогодні, 14:48

Економіка

Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС
Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС
Україна оголосила про припинення експорту електроенергії
Україна оголосила про припинення експорту електроенергії
Як отримати знижку на газ: влада дала поради
Як отримати знижку на газ: влада дала поради
Міністр енергетики зробив заяву щодо зростання цін на електрику
Міністр енергетики зробив заяву щодо зростання цін на електрику
МВФ розповів, на що піде новий пакет допомоги Україні на $1,3 млрд
МВФ розповів, на що піде новий пакет допомоги Україні на $1,3 млрд
МВФ надасть Україні додаткові $1,3 млрд
МВФ надасть Україні додаткові $1,3 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
135K
Лукашенко офіційно вступив у війну
43K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
34K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
29K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)
28K
Удар по Києву. Все, що відомо наразі

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту