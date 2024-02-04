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Пожежа під Краматорськом забрала життя трьох людей, серед них – дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пожежа під Краматорськом забрала життя трьох людей, серед них – дитина
Загоряння сталося сьогодні вранці в селі Софіївка Краматорського району
фото: ДСНС (ілюстративне)

У селі на Донеччині горів приватний житловий будинок 

У недлію 4 лютого в селищі Софіївка, що під Краматорськом Донецької області, сталася пожежа, унаслідок якої загинули троє людей. Про це повідомила Державна служба з налзвичайних ситуацій України.  

«Загоряння сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники приїхали на місце займання й виявили в будинку тіла двох дорослих та дитини.

Нині вогнеборці ліквідували пожежу. Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що 28 січня у Львіському геріатричному пансіонаті спалахнула пожежа.

Раніше на Житомирщині внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дівчат – 2021 та 2022 року народження.

Також повідомлялося, що під час пожежі в Києві загинула жінка. Загоряння сталося в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Теги: Донеччина пожежа дитина

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