Пожежа під Краматорськом забрала життя трьох людей, серед них – дитина

Загоряння сталося сьогодні вранці в селі Софіївка Краматорського району

У селі на Донеччині горів приватний житловий будинок

У недлію 4 лютого в селищі Софіївка, що під Краматорськом Донецької області, сталася пожежа, унаслідок якої загинули троє людей. Про це повідомила Державна служба з налзвичайних ситуацій України.

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«Загоряння сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники приїхали на місце займання й виявили в будинку тіла двох дорослих та дитини.

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Нині вогнеборці ліквідували пожежу. Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що 28 січня у Львіському геріатричному пансіонаті спалахнула пожежа.

Раніше на Житомирщині внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дівчат – 2021 та 2022 року народження.

Також повідомлялося, що під час пожежі в Києві загинула жінка. Загоряння сталося в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.