Росія знову у вогні: масштабна пожежа охопила склад (відео)
Вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення складу
У ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа.
У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття. Гасіння ускладнює високе горюче навантаження, повідомляє МНС РФ.
На місці працюють 55 рятувальників та 27 одиниць техніки.
Інформація про постраждалих не надходила.
Як повідомлялося, увечері 30 січня у російській столиці спалахнула ТЕЦ.
Коментарі — 0