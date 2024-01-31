Росія знову у вогні: масштабна пожежа охопила склад (відео)

Вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення складу

У ніч на 31 січня на складі для зберігання взуття у Володимирській області Росії сталася масштабна пожежа.

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У селищі Муромцеве вогонь охопив 2,5 тис. кв. м приміщення для зберігання взуття. Гасіння ускладнює високе горюче навантаження, повідомляє МНС РФ.

На місці працюють 55 рятувальників та 27 одиниць техніки.

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Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомлялося, увечері 30 січня у російській столиці спалахнула ТЕЦ.