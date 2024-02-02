Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії спалахнула масштабна пожежа на території тюрми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії спалахнула масштабна пожежа на території тюрми
фото ілюстративне

Площа пожежі – 1200 кв м

Сьогодні, 2 лютого, у Пермському краї РФ спалахнула пожежа на території тюрми. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, горить виробничий корпус на території колонії №9 у Солікамську Пермського краю.

В екстрених службах РФ зазначили, що площа пожежі – 1200 кв м. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що у селі Ялове, що під Красноярськом, спалахнула пожежа в цеху, де виготовляли аерочовни. Вогонь охопив понад 1700 квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити 27 рятувальників та вісім одиниць техніки. Росіяни стверджують, що постраждалих немає. Виробництво належить компанії Алігатор, яка виготовляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами й авіаційними двигунами.

Пожежа під Красноярськом – не єдина у РФ за ту добу. Вночі 25 січня жителі російського міста Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи.

23 січня у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції. Перед пожежею місцеві мешканці також чули вибухи.

Раніше повідомлялося про нічну атаку на морський термінал в російському Усть-Лузі. В ніч на 21 січня у Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. 

Теги: росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари українських безпілотників по об'єктах в Росії почастішали
Безпілотники другу ніч поспіль атакували російську Брянщину
30 сiчня, 06:39
30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
30 сiчня, 00:00
Подоляк прокоментував застереження західих ЗМІ про те, що РФ нібито готує новий масштабний наступ на всю територію України
Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
27 сiчня, 10:19
Верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину
Росія отримує з Тайваню верстати для виробництва зброї
27 сiчня, 08:35
Зеленський зазначив, покласти край Путіну та його стратегії краще зараз, поки це роблять українські захисники
Напрямки нової агресії РФ за межами України стають дедалі очевиднішими – Зеленський
16 сiчня, 15:59
Російський олігарх Олег Дерипаска
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
14 сiчня, 21:45
У Новосибірську очікується до 25 градусів морозу
Новосибірськ замерзає через масштабну аварію на тепломережі (фото, відео)
11 сiчня, 07:38
Російська ППО нібито збила два БпЛА літакового типу
У Ростовській області РФ лунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку дронів
11 сiчня, 06:35
Вибуховий пристрій був прикріплений до цистерни
«Бавовна» на залізниці в Росії: вибухових пристроїв було декілька (фото)
9 сiчня, 06:39

Соціум

Працевлаштування українців у Німеччині: ЗМІ розповіли, як спрацювала нова програма уряду
Працевлаштування українців у Німеччині: ЗМІ розповіли, як спрацювала нова програма уряду
Путін дедалі частіше кидає до в'язниці російських науковців: розслідування
Путін дедалі частіше кидає до в'язниці російських науковців: розслідування
У Росії спалахнула масштабна пожежа на території тюрми
У Росії спалахнула масштабна пожежа на території тюрми
Британська розвідка вказала, що підриває ефективність армії РФ
Британська розвідка вказала, що підриває ефективність армії РФ
40 років в’язниці за шпигунство: у США засуджено колишнього офіцера ЦРУ
40 років в’язниці за шпигунство: у США засуджено колишнього офіцера ЦРУ
Які країни Європи найбільш і найменш корумповані: інфографіка
Які країни Європи найбільш і найменш корумповані: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
27K
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
17K
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
15K
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
8916
Відлучений від РПЦ архімандрит назвав кліриків УПЦ МП, які ініціюють репресії священників
6281
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 05:50
Стрітення Господнє та День Бабака. Які свята відзначаємо 2 лютого
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua