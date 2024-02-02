У Росії спалахнула масштабна пожежа на території тюрми

Площа пожежі – 1200 кв м

Сьогодні, 2 лютого, у Пермському краї РФ спалахнула пожежа на території тюрми. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, горить виробничий корпус на території колонії №9 у Солікамську Пермського краю.

В екстрених службах РФ зазначили, що площа пожежі – 1200 кв м. Наразі про постраждалих не повідомляється.

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Раніше повідомлялося, що у селі Ялове, що під Красноярськом, спалахнула пожежа в цеху, де виготовляли аерочовни. Вогонь охопив понад 1700 квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити 27 рятувальників та вісім одиниць техніки. Росіяни стверджують, що постраждалих немає. Виробництво належить компанії Алігатор, яка виготовляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами й авіаційними двигунами.

Пожежа під Красноярськом – не єдина у РФ за ту добу. Вночі 25 січня жителі російського міста Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи.

23 січня у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції. Перед пожежею місцеві мешканці також чули вибухи.

Раніше повідомлялося про нічну атаку на морський термінал в російському Усть-Лузі. В ніч на 21 січня у Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають.