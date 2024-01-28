У Львові спалахнула пожежа в пансіонаті: загинув літній чоловік
Пожежа зайнялася в одній з кімнат пансіонату
У неділю ввечері, 28 січня, у Львіському геріатричному пансіонаті спалахнула пожежа. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Пожежа зайнялася у неділю ввечері в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхової будівлі.
На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, поверх був заповнений димом.
Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали із закладу 130 людей.
О 20:27 пожежу ліквідували. Обставини загорання наразі невідомі.
Як повідомила Львівська міська рада, через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік. Причина смерті – численні опіки та отруєння продуктами горіння.
Нагадаємо, у неділю, 28 січня, у приватному будинку в селі Грабняк Житомирського району внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дівчат – 2021 та 2022 року народження.
Раніше під час пожежі в Києві загинула жінка. Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
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