У Львові спалахнула пожежа в пансіонаті: загинув літній чоловік

Пожежа зайнялася в одній з кімнат пансіонату

У неділю ввечері, 28 січня, у Львіському геріатричному пансіонаті спалахнула пожежа. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожежа зайнялася у неділю ввечері в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхової будівлі.

Рятувальники провели евакуацію із пансіонату фото: ДСНС

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, поверх був заповнений димом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали із закладу 130 людей.

фото: Львівська міська рада

О 20:27 пожежу ліквідували. Обставини загорання наразі невідомі.

Як повідомила Львівська міська рада, через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік. Причина смерті – численні опіки та отруєння продуктами горіння.

Нагадаємо, у неділю, 28 січня, у приватному будинку в селі Грабняк Житомирського району внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дівчат – 2021 та 2022 року народження.

Раніше під час пожежі в Києві загинула жінка. Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.