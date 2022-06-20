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    Події в Україні

    В окупованому Донецьку здетонував склад ворожих боєприпасів (відео)

    У Донецьку&nbsp;горить черговий склад з боєприпасами окупантів - В окупованому Донецьку здетонував склад ворожих боєприпасів (відео)
    У Донецьку горить черговий склад з боєприпасами окупантів
    фото: Типовий Донецьк/Telegram

    «Демілітаризація русні продовжується»

    В окупованому Донецьку горить черговий склад з боєприпасами окупантів. Про це повідомляють Telegram-канали.

    «Донецьк. Детонує ще один склад боєкомплекту на території Азотного мікрорайону. Детонація продовжується. Демілітаризація русні продовжується», – зазначили в ЗСУ.

    Раніше повідомлялося, що мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Красний Луч) повідомляють про вибухи на складі боєприпасів рашистів.

    Наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.

    Нагадаємо, станом на ранок 20 червня втрати особового складу окупанта становлять приблизно 33 800 осіб, за останню добу ліквідовано 200 рашистів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Донецьку здетонував склад ворожих боєприпасів (відео)