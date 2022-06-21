На «Азовсталі» прогримів потужний вибух: окупанти рахують жертв

Російські окупанти почали розміновувати територію «Азовсталі»

Сьогодні, 21 червня, на заводі «Азовсталь» в окупованому Росією Маріуполі стався потужний вибух, який було чутно на пів міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу «Азовсталь» в районі доменних цехів. Підсумок – мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло пів міста», – розповів він у Telegram.

За словами Андрющенка, аби придати трагізму, окупанти чомусь загиблих військових назвали «енергетиками».

Як повідомлялося, 20 червня в окупованому Донецьку здетонувв черговий склад з боєприпасами російських військ.

Раніше ватажок проросійських бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив, що завод «Азовсталь» окупанти знищили через те, що «він був основним забруднювачем Маріуполя».

Окупаційна влада РФ оголосила про плани знищити металургійний завод «Азовсталь» і перетворити Маріуполь на місто-курорт. Таким чином Росія не матиме тих економічних вигод, які вона сподівалася отримати, захопивши місто.

Металургійний завод «Азовсталь» був основним елементом економіки Маріуполя до війни через свою унікальну функцію металургійного комплексу повного циклу. Було 10 тис. робочих місць, пов’язаних з виробництвом на заводі, мільярди доларів валютних надходжень і податків, які він генерував.