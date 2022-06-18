В окупованому Херсоні знову пролунав вибух (фото)

Вибух стався в автівці на проспекті Адмірала Сенявіна

У Херсоні з невідомих поки причин вибухнув автомобіль

У суботу, 18 червня, на проспекті Адмірала Сенявіна в Херсоні стався вибух в автомобілі. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, пошкодились дерева на вулиці.

Інформація про постраждалих з'ясовується.

Нещодавно в херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав мешканців Херсонщини виїхати з області, що «полегшить роботу Збройним силам України» під час звільнення територій.

Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.

Читайте також: