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    Події в Україні

    В окупованому Херсоні знову пролунав вибух (фото)

    Вибух стався в автівці&nbsp;на проспекті Адмірала Сенявіна - В окупованому Херсоні знову пролунав вибух (фото)
    Вибух стався в автівці на проспекті Адмірала Сенявіна
    фото: Мост

    У Херсоні з невідомих поки причин вибухнув автомобіль

    У суботу, 18 червня, на проспекті Адмірала Сенявіна в Херсоні стався вибух в автомобілі. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

    Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, пошкодились дерева на вулиці.

    Інформація про постраждалих з'ясовується.

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    В окупованому Херсоні знову пролунав вибух (фото)
    В окупованому Херсоні знову пролунав вибух (фото)
    фото: Мост

    Нещодавно в херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух.

    Нагадаємо, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав мешканців Херсонщини виїхати з області, що «полегшить роботу Збройним силам України» під час звільнення територій.

    Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

    Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    В окупованому Херсоні знову пролунав вибух (фото)