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    Події в Україні

    В окупованому Скадовську пролунав вибух у районі порту (відео)

    &laquo;Приліт&raquo; у промислову зону - В окупованому Скадовську пролунав вибух у районі порту (відео)

    «Приліт» у промислову зону

    скріншот із відео

    Після вибуху зайнялася пожежа

    У Скадовську 22 червня було чутно два вибухи, один, більш потужний, пролунав в районі порту. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Яковлєв.

    «Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав міський голова.

    Згодом він додав, що було попадання в промислову зону в районі порту.

    Нагадаємо, раніше міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових.

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    Теги: вибух росія окупанти війна мер Україна окупація Олександр Яковлєв #stoprussia
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    В окупованому Скадовську пролунав вибух у районі порту (відео)