В окупованому Скадовську пролунав вибух у районі порту (відео)

Після вибуху зайнялася пожежа

У Скадовську 22 червня було чутно два вибухи, один, більш потужний, пролунав в районі порту. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Яковлєв.

«Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав міський голова.

Згодом він додав, що було попадання в промислову зону в районі порту.

Нагадаємо, раніше міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових.

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