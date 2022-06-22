В окупованому Скадовську пролунав вибух у районі порту (відео)
«Приліт» у промислову зону
скріншот із відео
Після вибуху зайнялася пожежа
У Скадовську 22 червня було чутно два вибухи, один, більш потужний, пролунав в районі порту. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Яковлєв.
«Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав міський голова.
Згодом він додав, що було попадання в промислову зону в районі порту.
Нагадаємо, раніше міський голова Скадовська, що на Херсонщині Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових.
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