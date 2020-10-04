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    У світі

    Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху

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    <span>Введення російських миротворців можуть обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ</span> - Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху
    Введення російських миротворців можуть обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ

    У Кремлі вже відреагували на пропозицію прем'єра Вірменії

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий обговорювати питання про введення до Нагірного Карабаху російських миротворців.

    Про це Пашинян заявив у інтерв'ю Al Jazeera.

    Він додав, що введення миротворців можуть обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ.

    «Такі питання можуть бути обговорені в ширшому контексті в рамках мінської групи ОБСЄ», – сказав Пашинян, відповідаючи на питання про те, чи хотів би він побачити російських миротворців в Карабаху.

    У Росії вже відреагували на цю заяву. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ може ввести своїх миротворців у Нагірний Карабах тільки за згодою Азербайджану і Вірменії.

    «Миротворці можуть входити тільки за згодою двох сторін», – цитує Пєскова видання РБК.

    До слова, напередодні ввечері президент Азербайджану повідомив, що армія встановила контроль над сімома селами в Нагірному Карабасі. 

    Нагадаємо, 3 жовтня Вірменія та Азербайджан заявили про готовність до переговорів щодо Нагірного Карабаху.

    Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

    Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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