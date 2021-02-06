Працівник Київської митниці фокстер’єр Грета виявила зброю в аеропорту «Бориспіль»

«Збройна» спеціалізація фокстер’єра Грети вкотре підтвердилися в «польових» умовах

Одна з кінологічних команд Київської митниці у складі інспектора Петра та фокстер’єра Грети упередила спробу незаконного вивезення зброї через митний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Під час перевірки багажу авіапасажирів, які днями відлітали через аеропорт «Бориспіль» до Великобританії, Грета спрацювала на дорожню валізу нашої 26-річної співвітчизниці.

Як виявилося, в цій валізі знаходився пістолет «Blow TR 14» з дев’ятьма набоями калібру 9 mm.

Пістолет для відстрілу гумовими кулями може бути вивезений за межі України лише за умови письмового декларування та надання дозвільних документів на право переміщення його через митний кордон України.

На правопорушницю складено протокол про порушення правил порядку проходження «зеленого коридору». Пістолет та набої вилучено.

«Збройна» спеціалізація фокстер’єра Грети вкотре підтвердилися в «польових» умовах.

Трирічна Грета – досвідчений працівник Київської митниці, має стаж пошуку зброї в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» близько двох років. Вона непосидюча, дуже енергійна і грайлива, що й притаманне породі фокстер’єр і властиве для службового собаки.

Нагадаємо, співробітники фіскальної служби Києва виявили гараж, заповнений алкогольним фальсифікатом.