Працівник Київської митниці фокстер’єр Грета виявила зброю в аеропорту «Бориспіль»
«Збройна» спеціалізація фокстер’єра Грети вкотре підтвердилися в «польових» умовах
Одна з кінологічних команд Київської митниці у складі інспектора Петра та фокстер’єра Грети упередила спробу незаконного вивезення зброї через митний кордон України.
Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.
Під час перевірки багажу авіапасажирів, які днями відлітали через аеропорт «Бориспіль» до Великобританії, Грета спрацювала на дорожню валізу нашої 26-річної співвітчизниці.
Як виявилося, в цій валізі знаходився пістолет «Blow TR 14» з дев’ятьма набоями калібру 9 mm.
На правопорушницю складено протокол про порушення правил порядку проходження «зеленого коридору». Пістолет та набої вилучено.
«Збройна» спеціалізація фокстер’єра Грети вкотре підтвердилися в «польових» умовах.
Нагадаємо, співробітники фіскальної служби Києва виявили гараж, заповнений алкогольним фальсифікатом.