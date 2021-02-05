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    Кабмін озвучив три сценарії щодо відкриття кордонів для українців

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    Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон - Кабмін озвучив три сценарії щодо відкриття кордонів для українців
    Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон

    Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу

    Ситуація з можливістю поїхати за кордон на травневі свята або під час літньої відпустки для українців поки що незрозуміла, проте є три сценарії.

    Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю ТСН.

    «Є три сценарії. Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу. У такому випадку ми, звичайно, будемо обмежені у виборі країн», – заявила Стефанішина.

    Вона розповіла, що сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

    Другий сценарій, за її словами, полягає в тому, що може бути істотне зниження рівня захворюваності в Україні та це сприятиме відкриттю кордонів. Стефанишина зазначила, що динаміка захворюваності, яка спостерігається зараз в Європі і в Україні, дає надію на те, що до кінця весни українці матимуть ширший доступ за кордон, ніж зараз.

    «Але також третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певної країни буде отримання вакцини», – сказала віцепрем'єрка.

    На її думку, на той час вже не буде дефіциту в доступі до вакцини та це не буде проблемою для українців, охочих поїхати за кордон.

    До слова, Рада ЄС оновила обмеження на в'їзд до Шенгенської зони.

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      Теги: Кабмін відпочинок туризм українці Україна карантин кордон Ольга Стефанишина
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