Кабмін озвучив три сценарії щодо відкриття кордонів для українців

Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу

Ситуація з можливістю поїхати за кордон на травневі свята або під час літньої відпустки для українців поки що незрозуміла, проте є три сценарії.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю ТСН.

«Є три сценарії. Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу. У такому випадку ми, звичайно, будемо обмежені у виборі країн», – заявила Стефанішина.

Вона розповіла, що сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

Другий сценарій, за її словами, полягає в тому, що може бути істотне зниження рівня захворюваності в Україні та це сприятиме відкриттю кордонів. Стефанишина зазначила, що динаміка захворюваності, яка спостерігається зараз в Європі і в Україні, дає надію на те, що до кінця весни українці матимуть ширший доступ за кордон, ніж зараз.

«Але також третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певної країни буде отримання вакцини», – сказала віцепрем'єрка.

На її думку, на той час вже не буде дефіциту в доступі до вакцини та це не буде проблемою для українців, охочих поїхати за кордон.

До слова, Рада ЄС оновила обмеження на в'їзд до Шенгенської зони.