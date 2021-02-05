Ще одну російську акторку прикордонники не пустили в Україну

Акторка відвідувала Крим, нехтуючи українським законодавством

Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка у 2020 році порушила порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

В повідомленні Державної прикордонної служби не вказано імені акторки, але її називають виконавицею головної ролі у серіалі «Непотопляемая». Його почали знімати в Криму восени минулого року, головну роль там виконує Глафіра Тарханова.

Акторка прилетіла зі Стамбулу в аеропорт «Бориспіль», де її притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП. Після цього Тархановій відмовили в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Згодом акторку повернули до країни вильоту, тобто в Туреччину.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.

Раніше прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры».

До слова, восени до України не пустили російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова. Він також незаконно відвідував окупований Крим.

5 грудня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

29 січня Міністерство культури та інформполітики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. До переліку потрапили громадяни РФ Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.