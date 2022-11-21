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Правоохоронці затримали агента РФ, який здавав окупантам позиції ЗСУ у Слов’янську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці затримали агента РФ, який здавав окупантам позиції ЗСУ у Слов’янську
Соловік передавав дані про місця розташування автотранспорту та військової техніки українських захисників
фото: gp.gov.ua

Чоловіку загрожує до восьми років тюрми

У Слов’янську Донецької області правоохоронці затримали чоловіка, який здавав окупантам дані про місця дислокації Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«У листопаді 2022 року мешканець Слов'янська з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці заявили, що чоловік передавав дані про місця розташування автотранспорту та військової техніки українських захисників, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.

«Після скоєного чоловіка викрили та затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави», – додали у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у «у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України». Йому загрожує до восьми років тюрми.

Раніше повідомлялося, що у результаті слідчо-оперативних дій Cлужба безпеки України у Харкові затримала поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Нагадаємо, СБУ затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова.

Теги: чоловік ЗСУ державна зрада Донеччина

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