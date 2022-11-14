СБУ затримала агента РФ, який «здавав» позиції української ППО на Харківщині (відео)

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по ЗСУ

Після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, «розкриті» позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам

У результаті слідчо-оперативних дій Cлужба безпеки України у Харкові затримала поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Про це пише пресслужба СБУ.

Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

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За даними слідства, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи «виходу» на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони.

Встановлено, що, після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, «розкриті» позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова.