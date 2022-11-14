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СБУ затримала агента РФ, який «здавав» позиції української ППО на Харківщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала агента РФ, який «здавав» позиції української ППО на Харківщині (відео)
Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по ЗСУ
фото скріншот відео

Після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, «розкриті» позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам

У результаті слідчо-оперативних дій Cлужба безпеки України у Харкові затримала поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Про це пише пресслужба СБУ.

Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи «виходу» на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони.

Встановлено, що, після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, «розкриті» позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова.

Теги: відео окупанти СБУ Харківщина державна зрада

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