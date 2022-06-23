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    Новини

    Держзрада Медведчука: суд почав розгляд справи у закритому режимі

    Держзрада Медведчука: суд почав розгляд справи у закритому режимі
    фото: скріншот відео

    Політику загрожує до 15 років тюрми

    Сьогодні, 23 червня, Личаківський районний суд Львова розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років тюрми. Про це повідомляє «Суспільне».

    Засідання будуть проводити у закритому режимі. Як пояснив суддя Григорій Жовнір, йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив в травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашній арешт у травні 2021 року.

    Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років тюрми.

    Як повідомлялося, Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука до 9 серпня.

    Нагадаємо, 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою Віктору Медведчуку.

    12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    До слова, правоохоронці заочно повідомили підозру в державній зраді багаторічному соратнику, однодумцю і близькому другу Віктора Медведчука Михайлу Погребинському.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти суд війна арешт розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Держзрада Медведчука: суд почав розгляд справи у закритому режимі