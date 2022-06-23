Держзрада Медведчука: суд почав розгляд справи у закритому режимі

Політику загрожує до 15 років тюрми

Сьогодні, 23 червня, Личаківський районний суд Львова розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років тюрми. Про це повідомляє «Суспільне».

Засідання будуть проводити у закритому режимі. Як пояснив суддя Григорій Жовнір, йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив в травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашній арешт у травні 2021 року.

Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомлялося, Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука до 9 серпня.

Нагадаємо, 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою Віктору Медведчуку.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

До слова, правоохоронці заочно повідомили підозру в державній зраді багаторічному соратнику, однодумцю і близькому другу Віктора Медведчука Михайлу Погребинському.

Читайте також: