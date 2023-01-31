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Затримано депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затримано депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку (фото)
фото: пресслужба СБУ

З жовтня минулого року зрадник збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ) у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ».

З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.

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Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей. За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських Телеграм-каналів. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила поплічника рашистів у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Раніше повідомлялося, що троє представників «Партії регіонів», які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру, підтримали російських загарбників. За це їм загрожує 15 років тюрми.

Теги: депутат партії Опозиційна платформа — За життя СБУ державна зрада

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