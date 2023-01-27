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СБУ прийшла з обшуками до очільника Сумської облради – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ прийшла з обшуками до очільника Сумської облради – ЗМІ
Sumy Today

Паралельно обшуки проводились у кабінеті заступника голови Сумської адміністрації

У Сумах співробітники СБУ зранку прийшли під будинок голови облради Віктора Федорченка, щоб провести обшуки у справі про розкрадання на оборонці. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Попердньо відомо, що справа стосується присвоєння бюджетних коштів під час встановлення у Сумській області бетонних укріплень за завищеними цінами. Паралельно обшуки проводились у кабінеті заступника голови Сумської адміністрації Олега Клименчукова.

Процесуальне керівництво, за даними ЗМІ, у цій справі здійснює обласна прокуратура.

Офіційно інформації поки немає.

Нагадаємо, 26 грудня детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровщини Валентина Резніченка, низці профільних департаментів ДОВА, а також за низкою інших адрес.

Також правоохоронці провели 30 обшуків на митниці у зерновій справі.

Теги: СБУ Суми обшук

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