СБУ прийшла з обшуками до очільника Сумської облради – ЗМІ
Паралельно обшуки проводились у кабінеті заступника голови Сумської адміністрації
У Сумах співробітники СБУ зранку прийшли під будинок голови облради Віктора Федорченка, щоб провести обшуки у справі про розкрадання на оборонці. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Попердньо відомо, що справа стосується присвоєння бюджетних коштів під час встановлення у Сумській області бетонних укріплень за завищеними цінами. Паралельно обшуки проводились у кабінеті заступника голови Сумської адміністрації Олега Клименчукова.
Процесуальне керівництво, за даними ЗМІ, у цій справі здійснює обласна прокуратура.
Офіційно інформації поки немає.
Нагадаємо, 26 грудня детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровщини Валентина Резніченка, низці профільних департаментів ДОВА, а також за низкою інших адрес.
Також правоохоронці провели 30 обшуків на митниці у зерновій справі.
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