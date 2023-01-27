Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще

Ситуацію, за словами Синєгубова, вдалося врегулювати тільки після дзвінка Зеленського

Колишній керівник СБУ в Харківській області Роман Дудін намагався захопити владу в регіоні у перший день війни 24 лютого. А коли це не вийшло, то втік з міста, заливши відчиненою будівлю СБУ, де зберігалася зброя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це розповів у своєму інтерв’ю Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зокрема він пригадав, як Дудін наказав співробітникам СБУ затримали губернатора та мера Харкова і тільки втручання Президента не дозволило залишити місто без керівництва у критичний момент.

Синєгубов допускає, що це була спланована провокація, котра може свідчити про російський слід.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ця спроба захоплення влади і відсторонення керівництва області та міста від виконання своїх обов’язків. Вона явно не на користь обороноздатності. Думаю, нехай люди самі роблять висновки, на чию користь це було зроблено», – розповідає Олег Синєгубов.

Ситуацію вдалося врегулювати тільки після дзвінка Зеленського: той наказав Дудіну звільнити приміщення.

Але попри наступ ворога екскерівник обласного СБУ взагалі залишив Харків, нікого не попередивши про свої дії. Виявилося, що в ніч з 24 на 25 лютого будівля СБУ в центрі міста спорожніла, ворота у двір відчинені, а другий поверх завалений зброєю.

«Цього оборонця Харкова та області 24 лютого його вже не було ні у місті, ні в області. Другий поверх (управління СБУ, - ред) повністю завалений боєкомлектом – автомати, снаряди, патрони, снаряди до РПГ, гранатометів і все інше. Ворота у двір відчинені, двері у будівлю СБУ – відчинені. Керівник ГУ НП каже (під час телефонного дзвінка Дудіду, - ред): «Що із боєкомплектом робити?». Пролунало: «А роби з ним, що хочеш», – згадує Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому Олег Синєгубов підкреслив, що співробітники СБУ, попри дії свого керівника, проявили себе, як справжні офіцери й гідні люди. Вони залишилися в місті і чекали наказів для координації дій.

Згодом Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна зі своєї посади.

Голова Харківської ОВА додав, що наразі після зміни керівництва СБУ в області налагоджена ефективна співпраця для посилення обороноздатності регіону: «Повністю можна на Службу безпеки України розраховувати, як ми і робимо».

Відзначимо, що у вересні Роман Дудін був затриманий за підозрою у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану. Відповідну справу веде ДБР, вона передана до суду. Сам Дудін знаходиться у СІЗО.

Нгадаємо, сам звільнений керівник Харківського обласного управління Служби безпеки України Роман Дудін навесні минулого року опублікував звернення до керівництва країни, де просив спростувати «інформацію про бездіяльність керівництва Управління СБУ в Харківській області». Відповідне звернення до Президента Дудін оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.