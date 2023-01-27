СБУ знешкодила злочинців, які допомагали окупантам обмінювати награбовані гривні

Контррозвідники затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше 2 млн рублів

Контррозвідка Служби безпеки України викрила групу осіб, які допомагали фінансувати окупаційні угруповання РФ на східному фронті. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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«У ході спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала рашистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі. ЇЇ організатори приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України», – повідомили в пресслужбі.

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Потім учасники групи нелегально конвертували отримані від окупантів гривні в рублі. Для цього використовувались підпільні «обмінники» в Україні. Після цього російську валюту переправляли до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За попередніми даними, вони обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів.

«Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання рашистів, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей», – стверджують в СБУ.

Контррозвідники затримали організаторів злочинної групи, мешканців Сумщини, на спробі передачі росіянам більше ніж 2 млн рублів.

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Затримані на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Як свідчать оперативні дані, з кожного обміну зловмисники мали свій відсоток, і розраховували на лояльність росіян у разі захоплення регіону.

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фото: Пресслужба СБУ

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили:

підготовлені для обміну гроші;

телефони із доказами незаконної діяльності;

вогнепальну зброю та боєприпаси.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із внутрішньою безпекою СБ України викрили на державній зраді підполковника СБУ Запорізького обласного управління. Його викрито та затримано за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.