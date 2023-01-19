Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Регіонали», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині, можуть сісти за ґрати на 15 років

Олександра Садова
glavcom.ua
«Регіонали», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині, можуть сісти за ґрати на 15 років
фото: СБУ

Перебуваючи на «посадах», колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні

Троє представників «Партії регіонів», які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру, підтримали російських загарбників. За це їм загрожує 15 років тюрми. Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини.

За інформацією правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За це їх призначили очільниками створеної окупантами «администрации Старобельского района ЛНР».

Перебуваючи на «посадах», колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Встановлено, що зловмисники беруть активну участь у створенні нових окупаційних органів на території захопленого району. Саме вони організували «відкриття» у Старобільську підконтрольних РФ «таможенного поста» та місцевого підрозділу «МВД ЛНР».

Крім цього, 12 травня минулого року з нагоди «дня Росії» колаборанти взяли участь у «церемонії» підняття на центральній площі міста прапорів країни-агресора і терористичної організації «ЛНР».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за:

  • за ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);
  • за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої Державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті. 

Читайте також: Закликав знищити українців: на Хмельниччині викрито прихильника Шарія
Теги: Партія регіонів Луганщина колабораціонізм окупанти росія війна розшук СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

«Регіонали», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині, можуть сісти за ґрати на 15 років
«Регіонали», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині, можуть сісти за ґрати на 15 років
Попри шторм, армія РФ тримає в Чорному морі бойові кораблі
Попри шторм, армія РФ тримає в Чорному морі бойові кораблі
СБУ затримала у Херсоні колишнього ДАІшника, що працював на окупантів
СБУ затримала у Херсоні колишнього ДАІшника, що працював на окупантів
САП скерувала до суду справу про рекордний хабар у 22 млн євро
САП скерувала до суду справу про рекордний хабар у 22 млн євро
Встановлено кадирівця, який керував каральними рейдами рашистів на Луганщині
Встановлено кадирівця, який керував каральними рейдами рашистів на Луганщині
«Полювали» за позиціями Himars та С-300: в Кременчуці знешкоджено ворожу агентуру
«Полювали» за позиціями Himars та С-300: в Кременчуці знешкоджено ворожу агентуру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
17K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
16K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
14K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
14K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
9985
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту