«Регіонали», які очолюють окупаційну адміністрацію на Луганщині, можуть сісти за ґрати на 15 років

Перебуваючи на «посадах», колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні

Троє представників «Партії регіонів», які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру, підтримали російських загарбників. За це їм загрожує 15 років тюрми. Про це повідомляє СБУ.

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Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини.

За інформацією правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За це їх призначили очільниками створеної окупантами «администрации Старобельского района ЛНР».

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Перебуваючи на «посадах», колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Встановлено, що зловмисники беруть активну участь у створенні нових окупаційних органів на території захопленого району. Саме вони організували «відкриття» у Старобільську підконтрольних РФ «таможенного поста» та місцевого підрозділу «МВД ЛНР».

Крім цього, 12 травня минулого року з нагоди «дня Росії» колаборанти взяли участь у «церемонії» підняття на центральній площі міста прапорів країни-агресора і терористичної організації «ЛНР».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за:

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за ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);

за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої Державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.