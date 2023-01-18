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Представник Росії в ООН цинічно звинуватив у трагедії в Дніпрі українську ППО

Олександра Садова
glavcom.ua
Представник Росії в ООН цинічно звинуватив у трагедії в Дніпрі українську ППО
Наслідки ракетної атаки на Дніпро
Наслідки ракетної атаки на Дніпро

Небензя вважає, що «установка ППО була розміщена в житловому кварталі, чим порушила міжнародне гуманітарне право».

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після жорстокого ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі у суботу, 14 січня, звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО. 

Небензя вважає, що «установка ППО була розміщена в житловому кварталі, чим порушила міжнародне гуманітарне право».

«Російська ракета, запущена об'єктом інфраструктури міста, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була розміщена в житловому кварталі, чим порушила міжнародне гуманітарне право, збита ракета впала на житловий будинок», – сказав він.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку. 

В одній з лікарень Дніпра розповідали про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко прокоментував, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

Повідомляли, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. 

Також внаслідок ракетної атаки росіян по житловій багатоповерхівці у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло від російських атак з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живими.

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Теги: системи ППО смерть обстріл ракета трагедія Дніпро

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