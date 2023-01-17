Маленький Микита, якому не було і року, загинув із батьком під час атаки на Дніпро (фото)

Маленькому синочку Катерини Зеленської Микиті не було й року

Тіла загиблих сина та чоловіка Катерини рятувальникам вдалося дістати через понад два дні пошуків

У Дніпрі через ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі загинув хлопчик Микита, якому не було й року. Під час вибуху сім'я була вдома. Врятувати вдалося лише маму хлопчика, 27-річну Катерину Зеленську. Про це повідомила сестра постраждалої Аліна у себе в Instagram.

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Катерина Зеленська близько 20 годин перебувала під завалами та не могла покликати на допомогу, бо з дитинства глуха. Жінку забрали до реанімації.

Фото: Денис Монастирський/Facebook

Тіла її загиблих сина та чоловіка Олексія рятувальникам вдалося дістати через понад два дні пошуків.

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Катерина Зеленська з синочком Микитою та чоловіком

Катерина Зеленська з чоловіком

На місці трагедії, коли розбирали завали, знаходилися бабуся й дідусь загиблого хлопчика. Дідусь зниклого під завалами малюка емоційно звернувся до росіян, проклинаючи їх.

Зі сльозами мешканець Дніпра показував журналістам відео дитини. У вирі емоцій чоловік не зміг стримати ні слів, ні сліз через вбивство онука і звернувся до росіян.

«Будьте ви прокляті, росіяни, к*цапи, щоб ви всі виздихали, чорти, бл*ть. Ця дитина досі лежить під завалами! Я проклинаю! Хочу, щоб у кожній російській сім'ї було по два-три (випадки) таких… Як ото наша дитина лежить! Немає їм прощення! Я буду їх клясти до останніх днів!» – сказав чоловік.

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Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули 45 людей, серед них – шестеро дітей.