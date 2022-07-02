Лукашенко заявив, що наказав «взяти під приціл» столиці противників

Білоруський диктатор звинуватив країни Заходу у плануванні ударів по Білорусі й пригрозив «миттєвою» відповіддю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що віддав наказ своїм військовим «взяти під приціл» центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська. Про це Лукашенко заявив на урочистих зборах у день формально наявної незалежності Білорусі, повідомляє білоруська державна пропагандистська агенція БЕЛТА.

«Хочу попередити «яструбів» і сказати вам відверто: трохи менше ніж місяць тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри ухвалення рішень у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають», – сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор звинуватив країни Заходу у плануванні ударів по Білорусі й пригрозив «миттєвою» відповіддю.

«Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводу, аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресту, відповідь буде миттєва. Миттєво просто, в одну секунду», – сказав він.

«Чим відповісти у нас є. І не тільки тим, про що ми говорили нещодавно з президентом Росії. Я до цього давно готувався. Пам’ятаєте, я вам казав: Полонези, ракетне виробництво та інше. Ви повністю перебуваєте під ударом цих ракет. І я не дивитимусь, хто там в офісах чи в палацах сидить. Відповідатимемо жорстко і рішуче», – заявив білоруський диктатор.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки щодо можливого наступу Білорусі на північні регіони України.

Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович скептично поставився до чуток про можливий наступ Білорусі на північні регіони України.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.