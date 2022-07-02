  1. Головна
  2. Новини
  3. Окупанти обстріляли Добропілля: серед поранених 7-річний хлопчик
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли Добропілля: серед поранених 7-річний хлопчик

    Окупанти обстріляли Добропілля: серед поранених 7-річний хлопчик

    Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки

    Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли Добропілля у Донецькій області. Серед поранених 7-річний хлопчик. Про обстріли повідомляє Радіо Свобода.

    В результаті російського удару по Добропіллю Донецької області зазнали поранення двоє цивільних, серед них 7-річний хлопчик.

    Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, один приватний – ущент розбитий.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти зброя війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли Добропілля: серед поранених 7-річний хлопчик