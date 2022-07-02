Окупанти обстріляли Добропілля: серед поранених 7-річний хлопчик

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки

Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли Добропілля у Донецькій області. Серед поранених 7-річний хлопчик. Про обстріли повідомляє Радіо Свобода.

В результаті російського удару по Добропіллю Донецької області зазнали поранення двоє цивільних, серед них 7-річний хлопчик.

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, один приватний – ущент розбитий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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