Окупанти обстріляли Добропілля: серед поранених 7-річний хлопчик
Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки
Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли Добропілля у Донецькій області. Серед поранених 7-річний хлопчик. Про обстріли повідомляє Радіо Свобода.
В результаті російського удару по Добропіллю Донецької області зазнали поранення двоє цивільних, серед них 7-річний хлопчик.
Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, один приватний – ущент розбитий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.