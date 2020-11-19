Президент України відповів на петицію про доступне розмитнення «євроблях»

Глава держави звернувся до спікера парламенту з проханням прискорити подальшу роботу з цього питання

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо доступного розмитнення авто з європейською реєстрацією. Відповідна петиція набрала майже 27 тисяч голосів при 25 тисячах необхідних.

У своїй відповіді глава держави заявив, що звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти роботі нардепів і представників Кабміну у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення «євроблях».

У петиції, зокрема, просили президента провести спільну нараду з нардепами від Слуги народу і прийняти рішення «про негайне включення до порядку денного на засідання комітету фінансів, податкової та митної політики комплексний законопроєкт про доступне розмитнення 3704-3706».

У відповіді на петицію Зеленський зазначив, що 9 листопада відбулося засідання податкового комітету Ради, на якому розглянули низку законопроєктів, що стосуються змін у податкових і митних правилах, які застосовуються до операцій з постачання в Україну та ввезення на митну територію України транспортних засобів.

За його словами, серед проєктів законів, які розглядалися, – № 3704 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку та № 3706 Про внесення змін до розділу ХХ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Зеленський додав, що за результатами проведеного обговорення Комітет Ради прийняв рішення підготувати доопрацьований законопроєкт і з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету Олександра Ковальчука із залученням до її роботи представників Кабміну.

Нагадаємо, що економісти пояснили, чому віковий акциз на «євробляхи» потрібно скасувати.

Нещодавно, біля Верховної Ради України відбувалася акція власників автомобілів на європейській реєстрації, які вимагають доступного розмитнення, та підприємців, що виступають за зменшення податків та лібералізацію податкового законодавства.