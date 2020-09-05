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    Суспільство

    У серпні кількість ввезених «євроблях» встановила новий рекорд

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    У серпні лідером серед ввезених вживаних авто в Україну став Renault Megane - У серпні кількість ввезених «євроблях» встановила новий рекорд
    У серпні лідером серед ввезених вживаних авто в Україну став Renault Megane
    Фото «Твоя машина»

    В Україну завезли майже 33 тисячі вживаних авто, що стало рекордом для країни

    Минулого місяця в Україні зареєстрували 32,8 тис. вживаних легкових авто, які ввезли в країну з-за кордону. Це на 35% більше, ніж в серпні минулого року.

    Таким чином серед усіх автомобілів, що вперше зареєструвалися в Україні, частка вживаних склала 82%.

    Як пише «Твоя машина» у серпні лідером серед ввезених вживаних авто в Україну став Renault Megane. 1926 одиниць автомобілів цієї моделі було зареєстровано.

    На другому місці колишній лідер – Volkswagen Passat, якого ввезли 1848 одиниць.

    Skoda Octavia посіла третє місце з результатом – 1672 автомобілі.

    1526 українців стали власниками Volkswagen Golf, який зайняв четверте місце.

    А завершує цей рейтинг Ford Focus з результатом 1244 одиниць.

    За весь 2020 рік поставили на українську реєстрацію майже 206,5 тис. вживаних автомобілів, які були завезені з інших країн. Такий результат перебільшив аналогічний період 2019 року в чотири рази.

    Нагадаємо, 18 липня, мешканець Закарпаття показав «кладовище євроблях». У словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, власники автомобілів з іноземною реєстрацією залишили свої транспортні засоби. Десятки автівок стоять залишені напризволяще.

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