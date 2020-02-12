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    У Нацполіції готуються штрафувати власників «євроблях»

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    У Нацполіції готуються штрафувати власників «євроблях»

    Поліцейські не мають доступу до митних баз

    У МВС підтвердили, що не мають доступу до митних баз та не можуть штрафувати «євробляхи».

    Про це свідчить опублікований у Telegram-каналі «Доступная растаможка» лист від Нацполіції.

    Судячи з листа, у разі отримання доступу до митних баз Нацполіція зможе штрафувати власників «євроблях» на 500 неоподаткованих мінімумів.

    Разом з тим наразі лише тестується спільна база для митників і патрульних, яка має дозволити ідентифікувати ввезені з порушеннями авто.

    Також правоохоронцями готується спільна інструкція про обмін даними між Національною поліцією України і Державною фіскальною службою.

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    Раніше згадувалось, що власники «євроблях» отримують поштою штрафи у 170 тисяч від митників. Власникам ввезених з порушеннями авто радять готувати пакет документів, який послужить «рятувальним жилетом».

    Нагадаємо, раніше повідомлялось що «євробляхерам» відстрочили штрафи до кінця поточного року.

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    Нагадаємо, Нефьодов запустив онлайн-калькулятор для «євробляхерів».

    МВС штраф автомобіль євробляхери
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