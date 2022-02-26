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    Події в Україні

    «Приготувати запальні суміші». Мер Чернігова закликав готуватися до вуличних боїв (відео)

    Атрошенко закликав захищати місто із зброєю в руках - «Приготувати запальні суміші». Мер Чернігова закликав готуватися до вуличних боїв (відео)
    Атрошенко закликав захищати місто із зброєю в руках
    фото: скріншот відео

    «Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони», – сказав Атрошенко

    Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

    «Шановні чернігівці. Нам треба всім готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запальні суміші. Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони і звернутися до командирів з питанням отримати зброю і захищати наше місто із зброєю в руках», сказав Атрошенко.

    Також містян закликали завозити продукти харчування до 18 і 21 школи міста.

    Керівник Чернігівської області В’ячеслав Чаус сьогодні вранці, 26 лютого, звернувся до жителів Чернігова та Чернігівщини. Він назвав третій день військового вторгнення російської армії дуже важливим: «Сьогодні дуже важливий день. Ми маємо показати ворогу, що він дарма пришов на нашу землю».

    Також він попросив чернігівців дотримуватися правил безпечної поведінки: «Зберігаємо спокій. У разі вибухів та ведення бойових дій – перебуваємо у будинках. У разі сирен – ховайтеся в об’єктах укриття».

    В’ячеслав Чаус запевнив, що українська армія контролює ситуацію і вживає усіх необхідних заходів.

    Наразі військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем.

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    Теги: Росія мова продукти місто харчування Владислав Атрошенко
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    «Приготувати запальні суміші». Мер Чернігова закликав готуватися до вуличних боїв (відео)