«Приготувати запальні суміші». Мер Чернігова закликав готуватися до вуличних боїв (відео)

«Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони», – сказав Атрошенко

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

«Шановні чернігівці. Нам треба всім готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запальні суміші. Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони і звернутися до командирів з питанням отримати зброю і захищати наше місто із зброєю в руках», – сказав Атрошенко.

Також містян закликали завозити продукти харчування до 18 і 21 школи міста.

Керівник Чернігівської області В’ячеслав Чаус сьогодні вранці, 26 лютого, звернувся до жителів Чернігова та Чернігівщини. Він назвав третій день військового вторгнення російської армії дуже важливим: «Сьогодні дуже важливий день. Ми маємо показати ворогу, що він дарма пришов на нашу землю».

Також він попросив чернігівців дотримуватися правил безпечної поведінки: «Зберігаємо спокій. У разі вибухів та ведення бойових дій – перебуваємо у будинках. У разі сирен – ховайтеся в об’єктах укриття».

В’ячеслав Чаус запевнив, що українська армія контролює ситуацію і вживає усіх необхідних заходів.

Наразі військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем.

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