Російських військ у столиці немає – Кличко розповів, як минула ніч у Києві

Ніч у столиці була складною

Уночі було поранено 35 людей, у тому числі двох дітей

Мер Києва Володимир Кличко розповів, що ніч у столиці була складною, але російських військ у місті немає.

«Ворог намагається прорватися в місто, зокрема з боку Гостомеля, Житомира. Там агресора знешкоджено. Зараз у Києві діють диверсійні групи, було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на 6:00 ранку 26 лютого 35 людей, у тому числі двоє дітей», – розповів Кличко.

Він також розповів, що найбезпечніше – залишайтеся в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря.

«Облаштовують блокпости, тому пересування містом буде обмежене і ускладнене. Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт їздить у кількості, достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури. Працює метро, окрім Броварської лінії, але станції доступні для укриття людей», – пояснив мер Кличко.

Мер Києва також попередив, що у місті діють диверсійні групи, вони озброєні, в цивільному одязі та говорять російською. Про них слід повідомляти правоохоронців.

«Знищуйте мітки, які ворог розставив у столиці для наведення вогню», – закликав Кличко.

Нагадаємо, російські окупанти поцілили у житловий будинок у Солом’янському районі Києва. О 08:54 ранку сталося влучання крилатої ракети в житловий будинок по проспекту Лобановського 6-А. Пізніше з'явилися повідомлення про другу ракету.

Також ветеран Олександр Погребиський, який нині бере участь в обороні Києва, вранці 26 лютого після героїчної ночі звернувся до росіян.