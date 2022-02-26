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    Російських військ у столиці немає – Кличко розповів, як минула ніч у Києві

    Ніч у столиці була складною - Російських військ у столиці немає – Кличко розповів, як минула ніч у Києві
    Ніч у столиці була складною
    фото з відкритих джерел

    Уночі було поранено 35 людей, у тому числі двох дітей

    Мер Києва Володимир Кличко розповів, що ніч у столиці була складною, але російських військ у місті немає.

    «Ворог намагається прорватися в місто, зокрема з боку Гостомеля, Житомира. Там агресора знешкоджено. Зараз у Києві діють диверсійні групи, було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на 6:00 ранку 26 лютого 35 людей, у тому числі двоє дітей», – розповів Кличко.

    Він також розповів, що найбезпечніше – залишайтеся в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря.

    «Облаштовують блокпости, тому пересування містом буде обмежене і ускладнене. Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт їздить у кількості, достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури. Працює метро, окрім Броварської лінії, але станції доступні для укриття людей», – пояснив мер Кличко.

    Мер Києва також попередив, що у місті діють диверсійні групи, вони озброєні, в цивільному одязі та говорять російською. Про них слід повідомляти правоохоронців.

    «Знищуйте мітки, які ворог розставив у столиці для наведення вогню», – закликав Кличко.

    Нагадаємо, російські окупанти поцілили у житловий будинок у Солом’янському районі Києва. О 08:54 ранку сталося влучання крилатої ракети в житловий будинок по проспекту Лобановського 6-А. Пізніше з'явилися повідомлення про другу ракету.

    Також ветеран Олександр Погребиський, який нині бере участь в обороні Києва, вранці 26 лютого після героїчної ночі звернувся до росіян.

    Теги: ЄС окупанти Володимир Кличко громадський транспорт метро ветеран мер укриття транспорт будинок повітря місто перевезення
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    Російських військ у столиці немає – Кличко розповів, як минула ніч у Києві