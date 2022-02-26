«Ніякої зброї ми не складемо». Зеленський відреагував на фейки в соцмережах (відео)

«Наша зброя – наша справа», – сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зранку 26 лютого опублікував відео, в якому прокоментував фейки в соцмережах. Йдеться про те, що очільник держави закликає складати зброю

«Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато багато з'явилося фейкової інформації, немов я закликаю складати зброю... Я тут. Ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу дежаву. Наша зброя – наша справа. А наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І все це будемо захищати. Слава Україні», – сказав Зеленський.

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Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Зеленський закликає українців складати зброю.

Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео біля урядового кварталу. На відео із ним керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, радник Банкової Михайло Подоляк та глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Раніше партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.