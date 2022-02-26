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    «Ніякої зброї ми не складемо». Зеленський відреагував на фейки в соцмережах (відео)

    Зеленський: Ніякої зброї ми не складемо - «Ніякої зброї ми не складемо». Зеленський відреагував на фейки в соцмережах (відео)
    Зеленський: Ніякої зброї ми не складемо
    фото: скріншот

    «Наша зброя – наша справа», – сказав Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський зранку 26 лютого опублікував відео, в якому прокоментував фейки в соцмережах. Йдеться про те, що очільник держави закликає складати зброю

    «Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато багато з'явилося фейкової інформації, немов я закликаю складати зброю... Я тут. Ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу дежаву. Наша зброя наша справа. А наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І все це будемо захищати. Слава Україні», сказав Зеленський.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Зеленський закликає українців складати зброю.

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    Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео біля урядового кварталу. На відео із ним керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, радник Банкової Михайло Подоляк та глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    Раніше партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

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    Теги: окупанти Київ зброя діти земля українці Володимир Зеленський Instagram
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    «Ніякої зброї ми не складемо». Зеленський відреагував на фейки в соцмережах (відео)