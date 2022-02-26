Над Херсоном український прапор, ситуація контрольована – мер

За минулу добу у бомбосховищах Херсона народилися двоє хлопчиків

Мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що місто перебуває під повним контролем України.

«Усі міські служби намагаються функціонувати у нормальному режимі: о 6.30 на лінії вийшов перший громадський транспорт», – ідеться у повідомленні.

Ігор Колихаєв також зауважив, що питання з продуктами і хлібом вирішується. Водопостачання міста відбувається у звичному режимі. «Вода по годинах» – це фейк.

За минулу добу у бомбосховищах Херсона народилися двоє хлопчиків.

Як відомо, військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем.

Нагадаємо, станом на ранок 26 лютого орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од. Понад 3,5 тисячі російських окупантів загинули, ще майже 200 полонені.

Війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.