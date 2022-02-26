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    Зеленський: «Настав вирішальний момент, щоб ухвалити членство України в ЄС»

    Зеленський обговорив з президентом Єврокомісії подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє - Зеленський: «Настав вирішальний момент, щоб ухвалити членство України в ЄС»
    Зеленський обговорив з президентом Єврокомісії подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє

    Президент України провів переговорил з Урсулою фон дер Ляєн

    Президент України Володимир Зеленський переконаний: настав вирішальний момент, щоб закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Про це він написав у Twitter.

    «Обговорив з президентом Єврокомісії (Урсулою фон дер Ляєн – «Главком») подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє», – зазначив Зеленський.

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    Нагадаємо, Зеленський зранку 26 лютого опублікував відео, в якому прокоментував фейки в соцмережах. Йдеться про те, що очільник держави закликає складати зброю.

    Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео біля урядового кварталу. На відео із ним керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, радник Банкової Михайло Подоляк та глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    Раніше партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

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    Теги: ЄС окупанти Київ Володимир Зеленський Twitter
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    Зеленський: «Настав вирішальний момент, щоб ухвалити членство України в ЄС»